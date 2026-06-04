«Модели пообещали выдающиеся внедорожные возможности и ездовой комфорт»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Mitsubishi Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Помните знаменитый монолог на заправке из первого фильма «Бумер», где главные герои предлагают в обмен на топливо магнитолу? Персонаж, который крышует АЗС, соглашается: «а то, у Кольки вчера из "паджерика" выдрали, хулиганы какие-то...». Те, кто жил в 1990-е, должны были удивиться, что из Mitsubishi Pajero выдрали магнитофон, оставив при этом владельцу сам внедорожник. Дело в том, что на излете прошлого века эта модель была одним из самых угоняемых в стране автомобилей. И, как говорится, было за что. Проходимость, надежность, уверенный спортивный внешний вид — одним из прозвищ Mitsubishi Pajero в России было «Поджарый».

Но почивать на лаврах было нельзя: 12 побед на ралли «Дакар» и почти 3,5 млн машин, проданных в 170 стран мира, безусловно, результат, но не вечный двигатель торговли. Модель меняла поколения, но все равно на глазах устаревала, ее постепенно убирали с региональных рынков, а в 2021 году и вовсе сняли с производства. Но на днях компания Mitsubishi официально объявила о готовящемся возвращении в модельный ряд культового внедорожника. Дебют полностью нового Pajero состоится осенью 2026 года, на ряде рынков модель будет продаваться под названием Montero.

Это, кстати, давняя история. Когда автомобиль дебютировал в 1982 году и его назвали Pajero в честь пампасской кошки, обитающей в Аргентине, не учли тот факт, что в латиноамериканском сленге слово pajero имеет еще и малоприличную негативную коннотацию. А потому для рынков Нового Света ее переименовали в Montero — типа «воин-горец».

Заявлено, что новый Pajero будет построен на рамной конструкции пикапа L200. Представители марки отметили, что новинка будет иметь переработанную конструкцию подвески и новый интерьер, и пообещали модели выдающиеся внедорожные возможности и ездовой комфорт. По инсайдерской информации, в моторную гамму войдет бензиновый V6 объемом 3,8 л, а также гибридная система на базе двигателя 2,4 л с двумя электромоторами.

Дмитрий Гронский