Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

В нашей жизни неизбежны три вещи: смерть, налоги и взгляд на экран смартфона на вытянутой руке в старости. А еще пожилые люди часто пропускают звонки, потому что просто не слышат. Или незаметно для себя высаживают батарею телефона в ноль. Это не от рассеянности, а от возрастных особенностей.

Российский ритейл открыл предзаказ на смартфон среднего класса Nova 15 Max, который будто специально создавали с оглядкой именно на описанные признаки. Аппарат получил почти 7-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 4 000 нит и разрешением Full HD+. На таком крупном экране можно заметно увеличить шрифт, и это все еще будет комфортно для просмотра и чтения.

Встроенные стереодинамики имеют заявленную громкость 85 дБ с охватом звукового поля более 90 градусов. Пропустить входящие звонки при таких характеристиках становится сложнее. В качестве элемента питания разработчики установили аккумулятор емкостью 8500 мАч. Смартфон продержится без подзарядки до двух суток, настаивает производитель.

Здорово, что инженеры придумали особенную функцию. У Nova 15 Max на правом торце есть кнопка X — на нее можно завести прямой вызов нужного контакта. Одно простое физическое действие для быстрой связи с важным человеком. Флагманскими возможностями фотосъемки модель похвастать не может. Но при дневном освещении сенсор на 50 Мп с RYYB-матрицей сделает несколько снимков и с помощью функции AI Best Expression выберет лучший кадр.

Для уверенного ежедневного использования разработчики остановились на высокопрочном алюминии в качестве материала корпуса. Потенциальные владельцы Nova 15 Max могут выбрать одну из трех расцветок: золотисто-розовую, голубую или черную. Стоимость новинки на российском рынке — около 28 тыс. руб. Именно этот сегмент смартфонов (стоимостью 20-40 тыс. руб.) в 2025 году, по данным «МТС Аналитики», показал наибольшую динамику среди всех ценовых категорий. На его долю пришлось 22% в денежном выражении.

Александр Леви