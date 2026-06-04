Минфин России всегда готов «подставить плечо» регионам

Министерство финансов России постоянно работает с теми регионами, которым нужна помощь с точки зрения финансовой устойчивости. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Здесь не только речь о, знаете, бюджетных деньгах, но и о принятии правильных управленческих решений, а именно - принятии программ стабилизации, принятии программ консолидации бюджета»,— пояснил министр на сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» ПМЭФ.

По словам господина Силуанова, ведомство работает в том числе над тем, чтобы облегчить для регионов списание долгов. «Мы постоянно на связи с регионами. В случае чего — всегда подставим плечо»,— заверил глава Минфина.

Антон Силуанов отметил улучшения ситуации в регионах. Субъекты России демонстрируют рост доходов не на 4,4%, а уже на 5,3%, сказал министр. Налог на прибыль с -3% поднялся до -1,2%, НДФЛ примерно такой же, уточнил господин Силуанов.