«Атлас Девелопмент» внедрит цифровые решения Сбера

ГК «Атлас Девелопмент» и Сбер договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. Соглашение было подписано 3 июня на полях ПМЭФ-2026. Банк планирует предложить девелоперу решения на базе ИИ, облачных технологий, интернета вещей и инструментов кибербезопасности. Среди возможных направлений сотрудничества — интеграция генеративной модели GigaChat в бизнес-процессы застройщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилая экосистема «Парк Столиц», Екатеринбург

Жилая экосистема «Парк Столиц», Екатеринбург



Как отмечают в «Атлас Девелопмент», развитие современного девелоперского продукта все больше зависит от уровня цифровизации. По оценкам участников рынка, инвестиции в цифровые инструменты на уровне 1–2% от выручки позволяют снизить себестоимость продукта на 5–10%. В группе ежегодные вложения в это направление достигают 150 млн руб., срок окупаемости таких инвестиций оценивается в три-четыре года.

По словам гендиректора ГК «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера, уровень цифровизации компании сейчас составляет около 60% от целей, заложенных в стратегию цифровой трансформации на ближайшие два года. «Соглашение со Сбером мы рассматриваем как гарантию осуществления поставленных задач и возможность укрепить свои позиции в вопросах цифровизации и искусственного интеллекта»,— отметил он.

Участники рынка считают, что при управлении несколькими девелоперскими проектами без цифровых инструментов повышается риск ошибок и снижается скорость принятия решений. В частности, дашборды позволяют менеджменту отслеживать ключевые показатели в режиме реального времени и опираться на данные, а не на ручное управление процессами.

В компании уточняют, что тестируют различные цифровые решения, в том числе международные, однако технологии Сбера считают более адаптированными к российской специфике и практическим задачам девелоперов.

Помимо цифровизации, стороны планируют развивать долгосрочное партнерство в области проектного финансирования жилой и коммерческой недвижимости в трех городах присутствия застройщика. Потенциал финансирования объектов «Атлас Девелопмент» в 2026–2027 годах оценивается в 30 млрд руб.

«Атлас Девелопмент» — российская девелоперская компания со штаб-квартирой в Екатеринбурге и офисами в Москве и Сочи. По итогам 2025 года земельный банк группы составляет 4,4 млн кв. м. Компания работает в сегментах жилой, коммерческой и курортной недвижимости. В Екатеринбурге флагманским проектом застройщика является жилая экосистема «Парк Столиц».