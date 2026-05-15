Не куш, а шиш

Арбитражный суд Саратовской области отказал матери экс-депутата облдумы Сергея Курихина Надежде Шиловской во взыскании с казны региона и областного центра почти 600 млн руб. убытков за изъятое здание на ул. Октябрьской, 7, известное как «Дом Курихина». Трехэтажный нежилой особняк построили в 2015 году, а спустя шесть лет суд признал постройку самовольной и передал в собственность саратовского правительства вместо сноса. Предприниматель настаивала на компенсации реального ущерба и упущенной выгоды, однако суд, сославшись на экспертизы, требований не удовлетворил.

Арбитражный суд Саратовской области 14 мая отказал матери экс-депутата облдумы Сергея Курихина, предпринимательнице Надежде Шиловской во взыскании с казны региона и города 598,8 млн руб. Дело связано с изъятым в госсобственность зданием на ул. Октябрьской, 7.

В феврале прошлого года госпожа Шиловская подала иск о взыскании убытков к областному минфину и мэрии Саратова в лице комитета по финансам. В это время апелляционный суд завершал рассмотрение жалобы предпринимательницы на решение о признании права собственности на «Дом Курихина» за региональным правительством. В марте суд не стал возвращать самовольно построенное здание матери экс-депутата и бизнесмена. В июле решение поддержала и кассация, а Верховный суд России отказался рассматривать жалобу, указано в картотеке арбитражных дел.

Участок под зданием с 1979 года входил в охранную зону музея Константина Федина. В 2009-м тогдашний министр культуры региона Владимир Синюков инициировал отчуждение земли в пользу областного комитета по управлению имуществом, после чего участок сдали в аренду на 49 лет. В 2013 году земля перешла к Надежде Шиловской, а в 2015-м связанное с Сергеем Курихиным АО «Сарград» построило трехэтажный особняк. В 2019 году полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве с этой землей.

Трехэтажное здание площадью более 2,3 тыс. кв. м на ул. Октябрьской, 7 в Саратове построено в стиле «неоклассицизм». На третьем этаже особняка, под крышей, расположили в виде барельефа портрет саратовского политика, на втором барельефе изображен архитектор Сергей Киселев. Изначально дом использовали как частную картинную галерею, но с 2017 года его стали сдавать в аренду заведениям общепита.

В 2021 году музей подал иск о признании здания самовольной постройкой, подлежащей сносу. Суд установил, что директор музея Валентина Жукова по просьбе господина Синюкова «не глядя» подписала отказ от земли, а торги были фиктивными — единственная заявка поступила от человека без опыта в бизнесе. В феврале 2022 года суд удовлетворил иск, обязав снести дом. Однако затем правительство региона попросило заменить снос национализацией: экспертиза показала, что демонтаж может навредить расположенному рядом объекту культурного наследия. В сентябре прошлого года апелляция оставила это решение в силе, а в сентябре прошлого года суд изъял здание в госсобственность.

Согласно документам по нынешнему спору, из почти 600 млн руб. более 582 млн руб. — реальный ущерб, а 16,55 млн — упущенная выгода. Суд по ходатайству региональных властей назначил экспертизу, чтобы оценить рыночную стоимость «Дома Курихина» и объем расходов — сумму, которую Надежда Шиловская вложила в строительство. Впоследствии предпринимательница изменила сумму взыскиваемых расходов на строительство, она оценила их в 589,6 млн руб.

В октябре прошлого года эксперты представили расчеты. В период с сентября 2022-го по октябрь 2024 года, когда здание арендовали, рыночную стоимость оценить не удалось — отсутствовали сведения о договорах. По состоянию на май 2022 года здание оценили в 589,6 млн руб., а на момент проведения экспертизы рыночная стоимость составляла 552,9 млн руб. В том же месяце суд поручил провести еще одну экспертизу членам Союза торгово-промышленной палаты региона. Требовалось выяснить стоимость затрат на строительство в 2017 году и в 2025-м с учетом фактического износа. Подробности в решении суда пока отсутствуют. По данным региональных СМИ, налоговая так и не обнаружила убытков на почти 600 млн руб. Подсчеты ФНС оказались скромнее — около 43 млн руб.

Нина Шевченко