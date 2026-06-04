Орешкин: эффект от смягчения ДКП проявится в первом полугодии 2027 года

Решения по смягчению денежно-кредитной политики Центробанка скажутся на экономике страны в первом полугодии 2027 года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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«По большому счету на второе полугодие условия уже заданы. Те решения, которые сейчас принимаются — это скорее те решения, которые будут влиять на первое полугодие 2027 года», — сказал Решетников. Также господин Решетников отметил, что структурные изменения в экономике России идут активно, но ограничители не изменились. В первую очередь это - низкая безработица. При этом он отметил, что рост зарплат может и должен превышать рост производительности труда, поскольку запас для увеличения еще есть.

«Что касается модели экономики, то мы вынуждены ее каждый раз донастраивать, как только происходят значимые события, а они происходят постоянно. Это более крепкий рубль, чем многим бы хотелось, это более высокие процентные ставки, потому что есть вопросы с бюджетным дефицитом. Кроме того, у нас закрыт отток капитала», — заявил министр.

Ключевая ставка 21% годовых была установлена 25 октября 2024 года. Это стало третьим повышением ставки подряд в том году и установило новый исторический максимум, что повлекло за собой охлаждение экономики и снижение потребления. Начиная с июня 2025 года, Центробанк активно приступил к фазе смягчения денежно-кредитной политики. Сейчас ключевая ставка — 14,5%.