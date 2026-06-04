«Сбер» предложил повысить роль управляющих активами

«Сбербанк» предлагает повысить роль профессиональных управляющих активами. Такая мера позволит избежать сильных падений индексов на новостях. Об этом заявил Тарас Скворцов, заместитель председателя правления «Сбербанка», на сессии «Ъ» на ПМЭФ.

По словам Тараса Скворцова, брокерский бизнес за два с половиной года вырос на 50% — с 9 до 13 трлн руб, но рынок акций за тот же период прибавил только 10% — с 2,8 до 3,1 трлн руб. «То есть все деньги сегодня идут не в акции, они сегодня идут и в другие инструменты, это облигации корпоративные, государственные, фонды денежного рынка, ПИФы, недвижимость», — сказал господин Скворцов.

«Почему так происходит? Ответ очевиден. Сегодня в наших условиях с такой ключевой ставкой и, главное, с такой реальной ставкой... инвестировать куда-то еще, брать какой-то риск в акциях, владельцы капитала просто в этом не видят смысла», — пояснил он.

При дальнейшем снижении ставки произойдет переоценка рынка, считает господин Скворцов. «Абсолютно весь рынок акций находится в очень тяжелом положении, очень перепродан. И, конечно, когда ключевая ставка будет на уровне приемлемых в реальном выражении уровнях — 2-3-4% — тогда переоценка произойдет очень большая, вплоть до международных уровней», — сказал он.

В связи с этим «Сбербанк» предлагает повысить роль внутренних институциональных инвесторов, чтобы «физики» торговали не напрямую, «со своими человеческими эмоциями», а через профессиональных управляющих. «Их аналитики, их опыт, их экспертизы, они делают меньше эмоциональных движений, чем физические лица», — пояснил Скворцов.

В качестве примера он привел Китай, где регулятор требует, чтобы 30% новых инвестиций страховых компаний и пенсионных фондов шло в акции. «У нас в России есть другое правило, у нас не больше 40% инвестиций фондов должно идти в акции. То есть у них 30, у нас 40, но есть одна проблема. У них (ограничение) 30% снизу, а у нас 40% — сверху. В итоге у нас по факту 7. То есть наши фонды, они точно так же, в основном вкладываются в безрисковые активы», — заключил зампред «Сбера».