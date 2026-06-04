В Амурской области до 2,5 млн увеличили выплаты для контрактников

В Приамурье с 1 июня увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт на военную службу. Вместо 1 млн 400 тыс. руб. сразу при подписании контракта будут выплачивать 2,5 млн. Об этом сообщает правительство региона.

Из этой суммы 2,1 млн руб. составит выплата от областного правительства, 400 тыс.— федеральная выплата, установленная президентом России. Условие выплаты — контракт должен быть заключен на срок от одного года.

Как указано в сообщении, теперь контрактники могут получить до 6 млн руб. в год с учетом всех федеральных и региональных выплат. Кроме единовременной выплаты 2,5 млн такая же сумма будет выплачена в качестве зарплаты военнослужащему в зоне СВО, еще до миллиона можно получить за выполнение боевых задач и награждение государственными наградами.

Выплаты за заключение контракта в Амурской области были введены в июле 2022 года. С тех пор их размер несколько раз менялся.

Анна Яшина, Благовещенск