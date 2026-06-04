В Свердловской области создали беспроводной зарядный комплекс для БПЛА

Компания «Лаборатория будущего» в Свердловской области представила беспроводной зарядный комплекс для дронов. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, у этой системы нет аналогов. Новинка позволит создавать автоматизированные пункты доставки грузов и расширит применение беспилотных технологий в гражданском секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В состав комплекса вошли беспроводная зарядная станция, грузовой беспилотник на платформе «Муравей» и модуль «Дронопорт» для автономного взлета, посадки и обслуживания аппаратов. Зарядное устройство обеспечивает беспроводную передачу энергии мощностью до 2500 Вт при КПД 92% и заряжает батарею емкостью 50 тыс. мАч за час. Приемный модуль весит 2 кг, что сохраняет грузоподъемность аппарата. Оборудование адаптировано под разные конфигурации дронов и защищено от внешних воздействий. Комплекс создан полностью на российской компонентной базе.

Модуль «Дронопорт» предназначен для автоматического приема, подзарядки и отправки беспилотников без участия оператора. Это решение сокращает время между полетами и позволит перейти к промышленной эксплуатации систем.

Ирина Пичурина