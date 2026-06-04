Вице-премьер Кубы прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ-2026

Заместитель премьер-министра Кубы, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в городском комитете по внешним связям.

В аэропорту представителя кубинского правительства встретил председатель комитета Евгений Григорьев.

«Член правительства Санкт-Петербурга — председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев встретил в аэропорту высокого гостя ПМЭФ-2026 из Республики Куба — заместителя премьер-министра, министра внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскара Перес-Олива Фрага»,— говорится в сообщении ведомства.

Матвей Николаев