Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Орешкин, Решетников и Силуанов выступили на ПМЭФ. Главное

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономики Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов обсудили на ПМЭФ финансовый суверенитет, изменения в экономике, бюджетную политику и отношение к санкциям. Их главные заявления — в подборке «Ъ».

Слева направо: заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов

Слева направо: заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Слева направо: заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Антон Силуанов

  • Россия достигла финансового суверенитета. На данный момент внешний долг составляет 10%, но в скором времени он будет полностью погашен.
  • Текущая внешнеэкономическая конъюнктура позволяет перейти к накоплению ФНБ.
  • Минфин, минэкономразвития и Банк России постоянно обсуждают настройку баланса ДКП и бюджетной политики.
  • Показатели исполнения бюджета России за пять месяцев 2026 года указывают, что правительство не перегнуло палку с налогами.
  • В перспективе цену отсечения в бюджетном правиле следует снижать. Необходимо уделять больше внимания бюджетному балансу и снижению зависимости валютного курса от внешних факторов.
  • Курс рубля должен в меньшей степени зависеть от цен на энергоресурсы. Этому поможет корректировка бюджетного правила.

Максим Орешкин

  • Экономика Европы за последние три года выросла на 3%, тогда как российская — на 10%. В экономике страны «провалов нет».
  • Страны БРИКС обеспечивают 50% мирового экономического роста, тогда как на страны G7 приходится 20%.
  • Западные экономики находятся в лихорадке. Это отражается и на России, поэтому важно использовать возможности.
  • России необходимо отходить от оборонительной модели отношений с западными странами и не рассчитывать на возврат к прежним условиям или отмену санкций.
  • Главным фактором новой модели экономического роста является рост производительности труда.

Максим Решетников

  • Структурные изменения в российской экономике активно продолжаются.
  • Экономическую ситуацию в ближайшее время будут определять крепкий рубль и высокие процентные ставки.
  • Сохраняются вопросы, связанные с бюджетным дефицитом. Банк России реагирует на ситуацию, но для достижения целей бюджетной политики потребуется время.
  • Эффект от решений ЦБ по смягчению ДКП проявится в экономике в I полугодии 2027 года.
  • Рост зарплат может и должен опережать рост производительности труда, поскольку запас для увеличения еще есть.

Мария Ежовкина

Фотогалерея

ПМЭФ-2026

Предыдущая фотография
Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с глиняными скульптурами

Стенд с глиняными скульптурами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль «Аурус Сенат»

Автомобиль «Аурус Сенат»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд телеканала RT

Стенд телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Робот в пространстве «Здоровое общество»

Робот в пространстве «Здоровое общество»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автомобиль «Лада Искра»

Автомобиль «Лада Искра»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Роботы на форуме

Роботы на форуме

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Стенд ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Телеведущая Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Девушки в народных костюмах

Девушки в народных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ИД «Коммерсантъ»

Стенд ИД «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд «Здоровое общество»

Стенд «Здоровое общество»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд банка ПСБ

Стенд банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Народные промыслы на форуме

Народные промыслы на форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд ПАО «ВТБ»

Стенд ПАО «ВТБ»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Стенд Республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Роботы в холле форума

Роботы в холле форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд компании Ozon

Стенд компании Ozon

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Смоленской области

Стенд Смоленской области

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Посетительница в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Посетительница в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули»

Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов (слева) и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на пленарной сессии

Министр финансов Антон Силуанов (слева) и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 35

Стенд ПАО «ВТБ». Инсталляция является частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с глиняными скульптурами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Автомобиль «Аурус Сенат»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Икона «Спас Нерукотворный» XVIII–XIX веков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гипсовые барельефы западных политиков «15 злобных зрителей RT» на стенде российского телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посол Саудовской Аравии в России Сами Бен Мохаммед Аль-Садхан (второй справа) на форуме

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Федерального медико-биологического агентства России

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд телеканала RT

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Робот в пространстве «Здоровое общество»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Автомобиль «Лада Искра»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Роботы на форуме

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Дизайнер Артемий Лебедев (в центре) и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Телеведущая Ксения Собчак

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Девушки в народных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ИД «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гендиректор инвестиционно-риэлтерской компании «Ностальгия» Дмитрий Погосов с роботом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд «Здоровое общество»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд банка ПСБ

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Народные промыслы на форуме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Стенд ПАО «ВТБ»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд Республики Башкортостан

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Роботы в холле форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Стенд АвтоВАЗа на форуме. Автомобиль Niva Legend

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд компании Ozon

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд Смоленской области

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Посетительница в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр финансов Антон Силуанов (слева) и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд