Орешкин, Решетников и Силуанов выступили на ПМЭФ. Главное
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономики Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов обсудили на ПМЭФ финансовый суверенитет, изменения в экономике, бюджетную политику и отношение к санкциям. Их главные заявления — в подборке «Ъ».
Слева направо: заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Антон Силуанов
- Россия достигла финансового суверенитета. На данный момент внешний долг составляет 10%, но в скором времени он будет полностью погашен.
- Текущая внешнеэкономическая конъюнктура позволяет перейти к накоплению ФНБ.
- Минфин, минэкономразвития и Банк России постоянно обсуждают настройку баланса ДКП и бюджетной политики.
- Показатели исполнения бюджета России за пять месяцев 2026 года указывают, что правительство не перегнуло палку с налогами.
- В перспективе цену отсечения в бюджетном правиле следует снижать. Необходимо уделять больше внимания бюджетному балансу и снижению зависимости валютного курса от внешних факторов.
- Курс рубля должен в меньшей степени зависеть от цен на энергоресурсы. Этому поможет корректировка бюджетного правила.
Максим Орешкин
- Экономика Европы за последние три года выросла на 3%, тогда как российская — на 10%. В экономике страны «провалов нет».
- Страны БРИКС обеспечивают 50% мирового экономического роста, тогда как на страны G7 приходится 20%.
- Западные экономики находятся в лихорадке. Это отражается и на России, поэтому важно использовать возможности.
- России необходимо отходить от оборонительной модели отношений с западными странами и не рассчитывать на возврат к прежним условиям или отмену санкций.
- Главным фактором новой модели экономического роста является рост производительности труда.
Максим Решетников
- Структурные изменения в российской экономике активно продолжаются.
- Экономическую ситуацию в ближайшее время будут определять крепкий рубль и высокие процентные ставки.
- Сохраняются вопросы, связанные с бюджетным дефицитом. Банк России реагирует на ситуацию, но для достижения целей бюджетной политики потребуется время.
- Эффект от решений ЦБ по смягчению ДКП проявится в экономике в I полугодии 2027 года.
- Рост зарплат может и должен опережать рост производительности труда, поскольку запас для увеличения еще есть.