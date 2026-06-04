Орешкин, Решетников и Силуанов выступили на ПМЭФ. Главное

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономики Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов обсудили на ПМЭФ финансовый суверенитет, изменения в экономике, бюджетную политику и отношение к санкциям. Их главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Слева направо: заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Россия достигла финансового суверенитета. На данный момент внешний долг составляет 10%, но в скором времени он будет полностью погашен.

Текущая внешнеэкономическая конъюнктура позволяет перейти к накоплению ФНБ.

Минфин, минэкономразвития и Банк России постоянно обсуждают настройку баланса ДКП и бюджетной политики.

Показатели исполнения бюджета России за пять месяцев 2026 года указывают, что правительство не перегнуло палку с налогами.

В перспективе цену отсечения в бюджетном правиле следует снижать. Необходимо уделять больше внимания бюджетному балансу и снижению зависимости валютного курса от внешних факторов.

Курс рубля должен в меньшей степени зависеть от цен на энергоресурсы. Этому поможет корректировка бюджетного правила.

Максим Орешкин

Экономика Европы за последние три года выросла на 3%, тогда как российская — на 10%. В экономике страны «провалов нет».

Страны БРИКС обеспечивают 50% мирового экономического роста, тогда как на страны G7 приходится 20%.

Западные экономики находятся в лихорадке. Это отражается и на России, поэтому важно использовать возможности.

России необходимо отходить от оборонительной модели отношений с западными странами и не рассчитывать на возврат к прежним условиям или отмену санкций.

Главным фактором новой модели экономического роста является рост производительности труда.

Максим Решетников

Структурные изменения в российской экономике активно продолжаются.

Экономическую ситуацию в ближайшее время будут определять крепкий рубль и высокие процентные ставки.

Сохраняются вопросы, связанные с бюджетным дефицитом. Банк России реагирует на ситуацию, но для достижения целей бюджетной политики потребуется время.

Эффект от решений ЦБ по смягчению ДКП проявится в экономике в I полугодии 2027 года.

Рост зарплат может и должен опережать рост производительности труда, поскольку запас для увеличения еще есть.

Мария Ежовкина