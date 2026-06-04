В Славянском районе Кубани из-за подтопления объявлен режим ЧС

В Краснодарском крае из-за угрозы подтопления после подъема рек объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации в Славянском районе, сообщает Единая диспетчерская служба (ЕДДС) муниципалитета. В Крымском и Славянском районах в работах по ликвидации ЧС и укреплению дамб задействовано около 500 человек.

Оперативный штаб региона сообщил, что в ночь на 4 июня произошли незначительные прорывы дамб вблизи хуторов Западный Крымского района и Соболевский Славянского района. В ЕДДС уточнили, что размер одного из проранов дамбы реки Кубань составил 25–30 м. В Крымском районе эвакуация жителей проходит третий день, в пункте временного размещения находятся 39 человек. В Славянском районе жителей также эвакуировали заблаговременно, в пункте временного размещения находятся 17 человек.

Анна Перова, Краснодар