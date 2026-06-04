В ДР Конго 11 пациентов с Эболой сбежали из изоляторов

В Демократической Республике (ДР) Конго 11 пациентов, зараженных Эболой, сбежали из изоляторов, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет. Инцидент произошел в провинции Итури — эпицентре вспышки заболевания.

Кроме того, как указано в публикации, в городе Катана на бригаду, которая собиралась похоронить тело пациента по медицинским правилам, напали местные жители и забрали гроб. Минздрав предупредил, что инциденты могут спровоцировать новые цепочки передачи инфекции. В целом, пишет Bloomberg, ситуация с безопасностью остается нестабильной, в некоторых районах провинции вооруженные группы ограничивают гуманитарный доступ.

Заболевание проникло в район Римба, отмечается в документе. «Географическое распространение демонстрирует активную передачу инфекции внутри сообщества»,— следует из отчета. При этом медики сталкиваются с трудностями, пытаясь отследить контакты заболевших и укрепить доверие в общинах. «Ключ к прекращению этой вспышки не в биомедицине. Это лидерство, ответственность, партнерство и доверие»,— отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Согласно отчету Национального института общественного здравоохранения ДРК, сейчас подтверждены 363 случая заражения Эболой и 62 смерти в трех провинциях страны. 19 случаев подтвердили 2 июня. Еще более 4,2 тыс. контактных лиц находятся под наблюдением в трех затронутых инфекцией провинциях. В Уганде подтверждено 15 случаев заболевания, включая один летальный исход.