Силуанов: ситуация с бюджетом выправляется

Показатели исполнения бюджета России за пять месяцев 2026 года указывают, что правительство не перегнуло палку с налогами. Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут, и были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку. Нет, не перегнули»,— сказал господин Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ.

По поводу исполнения бюджета министр заметил, что «ситуация выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале». Растут налоговые поступления, в частности, налог на прибыль и налог на добавленную стоимость. «Налог на добавленную стоимость растет больше плана. Это о чем говорит? Говорит о том, что мы увидим более, значит, большие цифры роста, чем, может быть, изначально планировали с учетом корректировки наших прогнозов»,— пояснил Антон Силуанов.

Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в России с 1 января. Среди ключевых нововведений — повышение базовой ставки НДС с 20% до 22%, а также поэтапное снижение лимита доходов для предприятий малого и среднего бизнеса. С 2026 года — с 60 млн до 20 млн руб., с 2027 года — до 15 млн руб., с 2028 года — до 10 млн руб.