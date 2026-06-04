«Авторитет» погиб раньше срока

Суд Норильска прекратил уголовное дело бывшего криминального авторитета Александра Петренко (Петрик) в связи с его смертью. Весной прошлого года, в разгар судебного процесса, он заключил контракт с Минобороны, предпочтя передовую длительному сроку в колонии, который грозил бы ему по обвинению в заказном убийстве. По данным источников, Петрик погиб при ударе украинского дрона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Норильске прекращено дело бывшего криминального авторитета Александра Петренко в связи с его гибелью на СВО

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Норильске прекращено дело бывшего криминального авторитета Александра Петренко в связи с его гибелью на СВО

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Сибирь», уголовное преследование погибшего на СВО Александра Петренко прекратил городской суд Норильска.

Дело Петрика поступило в суд Норильска в декабре 2024 года. По статье УК об организации убийства (ст. 33, ст. 105 УК РФ), которая ему инкриминировалась, 56-летнему бывшему «авторитету» грозил внушительный срок. В апреле 2025 года подсудимый подписал контракт на прохождение военной службы. Петрика освободили из СИЗО и передали представителю Минобороны. Судебное разбирательство приостановили, в мае 2026 года уголовное дело было вовсе прекращено в связи со смертью обвиняемого, указывается в картотеке суда. По информации источников «Ъ-Сибирь», в результате удара украинского БПЛА бывший «авторитет» погиб.

По данным силовиков, в 2000-х годах Александр Петренко являлся весьма авторитетной фигурой в криминальных кругах Норильска и возглавлял одну из местных преступных группировок. В последующем он перебрался в Москву. В столице он зарабатывал, сдавая в аренду принадлежащую ему недвижимость. В апреле 2024 года Петрик приехал на пару дней в заполярный город, чтобы уладить какие-то дела, но был задержан.

Красноярское управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в организации убийства ресторатора Тамаза Абуладзе в 2001 году. Это преступление оставалось нераскрытым 23 года.

В ночь на 8 марта 2001 года в РОВД Норильска поступило сообщение о стрельбе у дома №32 на улице Комсомольской. Управляющий рестораном «Кавказ» Тамаз Абуладзе, проживавший в этом доме, был убит. Ранения в живот и руку получил его телохранитель. В подвале дома правоохранители нашли огневую позицию киллера. Пол там был усеян стреляными гильзами. В сугробе обнаружили брошенный исполнителем автомат. Выяснилось, что «ствол» был похищен в 1992 году в Приднестровье, где в то время шли военные действия.

Согласно версии следствия, убийство ресторатора Петрик заказал, узнав, что тот якобы собирается устранить находящегося под его защитой бизнесмена. Ликвидацию Тамаза Абуладзе, говорится в деле, он поручил своим подручным. Юрий Бабенко, по материалам следствия, хранил в доме автомат и собирал информацию о маршрутах передвижения, местах пребывания и распорядке дня жертвы (впоследствии он был осужден на восемь лет). Киллер умер от сердечной недостаточности в 2020 году, еще один участник группы, выполнявший роль водителя, свел счеты с жизнью.

Константин Воронов