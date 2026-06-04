Татарстан вошел в число регионов России, где хантавирусная инфекция является эндемичной. Об этом РИА Новости сообщила врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медицинского университета Юлия Минакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан назвали эндемичным регионом по хантавирусной инфекции

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Татарстан назвали эндемичным регионом по хантавирусной инфекции

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По ее словам, в России заболевание чаще всего регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях.

Госпожа Минакова отметила, что в приволжских регионах врачи научились своевременно диагностировать заболевание и проводить необходимую терапию. В большинстве случаев лечение заканчивается выздоровлением пациентов.

Ранее сообщалось о вспышке хантавируса на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.

Анна Кайдалова