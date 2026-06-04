Татарстан назвали эндемичным регионом по хантавирусной инфекции
Татарстан вошел в число регионов России, где хантавирусная инфекция является эндемичной. Об этом РИА Новости сообщила врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медицинского университета Юлия Минакова.
Татарстан назвали эндемичным регионом по хантавирусной инфекции
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
По ее словам, в России заболевание чаще всего регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях.
Госпожа Минакова отметила, что в приволжских регионах врачи научились своевременно диагностировать заболевание и проводить необходимую терапию. В большинстве случаев лечение заканчивается выздоровлением пациентов.
Ранее сообщалось о вспышке хантавируса на судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.