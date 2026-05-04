Три человека погибли от хантавируса на круизном судне в Атлантическом океане

Из-за возможной вспышки хантавируса на круизном судне MV Hondius, следовавшего из Аргентины на Кабо-Верде, погибло три пассажира. Известно также об одном подтвержденном и пяти предполагаемых случаях заболевания, сообщила BBC Всемирная организация здравоохранения.

Среди погибших — пожилая семейная пара из Нидерландов, а также еще одна женщина, чье гражданство не указывается. Госпитализирован 69-летний гражданин Великобритании. Решается вопрос об изоляции как минимум еще двух пассажиров. Всего на борту судна, которое после прибытия в Кабо-Верде должно отправиться на Канарские острова, находится около 150 туристов. ВОЗ намерен контролировать дальнейшую ситуацию на круизном судне.

Хантавирус известен также как «мышиная лихорадка». Он передается человеку от грызунов — при непосредственном контакте или через продукты их жизнедеятельности. В большинстве случаев хантавирусы попадают в организм при вдыхании пыли с микрочастичками помета. Вирус может стать причиной тяжелых последствий — привести к почечной или сердечной недостаточности, отеку легких.

Влад Никифоров