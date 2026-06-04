Забеги, праздник плова, фейерверки: куда поехать семьей в День России

12 июня город-курорт Шерегеш, как и вся страна, отмечает День России. Впереди длинные выходные, и каждая семья думает, как интересно и с пользой их провести.

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В Шерегеше в эти дни пройдет масштабный семейный спортивный праздник «Апельсиновый забег», который организует компания «УГМК-Застройщик». Мероприятие состоится на территории отеля «Шермонт» в секторе F и объединит спорт, вкусную кухню и душевный отдых на природе.

Фото: Предоставлено «УГМК-Застройщик»

Принять участие в «Апельсиновом забеге» может каждый: от новичков до опытных атлетов.

В 11:00 начинается развлекательная программа для всех гостей. Пока любители бега и велогонок готовятся к старту, остальные смогут насладиться атмосферой, музыкой и общением.

В 11:30 состоится торжественное открытие забега и разминка от звезды спорта, серебряного призера зимних Олимпийских игр 2014 года Александра Бессмертных.

В 12:00 по сигналу стартера на трассу выйдут любители велоспорта, которые преодолеют маршрут протяженностью 5 км. Для взрослых бегунов подготовлена классическая дистанция в 5 км, а для юных чемпионов — забег на 1 км. Самые смелые смогут испытать себя в уникальном забеге «Горный экспресс» вверх по склону на дистанцию 1,2 км. Для участия в соревнованиях необходима обязательная предварительная регистрация по ссылке.

Каждый, кто пересечет финишную черту, получит заслуженную медаль и символ забега — апельсин. После соревнований участников ждет дегустация плова от лучших поваров ресторана, сладости и напитки. Также финалистов забега ждет розыгрыш призов: горный велосипед и сертификаты на проживание в пятизвездочном отеле «Шермонт».

Программа мероприятия насыщена активностями не только для любителей спорта, но и для всех гостей.

В 14:30 планируется запуск воздушных змеев.

Кульминацией праздника станет фейерверк в вечернем небе, который состоится в 22:00.

— «Апельсиновый забег» — это наш подарок курорту и отличный повод провести выходной день активно и весело всей семьей. Мы хотим показать, что спорт может быть интересным для каждого, а праздник — это прекрасная возможность укрепить семейные узы и стать частью большого и дружного сообщества, — отмечает генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Праздничная программа Шерегеша на этом не заканчивается. Гости смогут поприсутствовать на Чемпионате России по эндуро-экстриму (экстремальный мотоспорт), познакомиться с традициями коренного шорского народа, их обрядами и играми. Для детей и взрослых будут работать творческие мастер-классы, пройдут спектакли и шоу цирковых артистов. В течение всех выходных можно будет испытать себя в веревочном парке, пообщаться с собаками в хаски-парке или совершить прогулку по экотропам. Гости смогут отправиться на рыбалку на форелевое хозяйство, а также приобрести сувениры от местных мастеров на ярмарке. Вечером гостей ожидают зажигательные DJ-сеты, квартирники и джазовые композиции.

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Гости Шерегеша в эти дни могут организовать свой отдых в горах с максимальной выгодой. Например, пятизвездочный отель «Шермонт» делает роскошный горный отдых доступнее с 11 по 16 июня. При использовании промокода ПРОГЕШ (через отдел бронирования или ресепшен) можно получить скидку 30%. Стоимость номеров начинается от 10 535 руб. в сутки.

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Тишина, уютные террасы с видом на горы и чистый горный воздух — здесь есть все для настоящей перезагрузки и восстановления сил. В стоимость проживания уже включены завтрак и посещение фитнес-зала. Для оздоровления и релаксации работают две сибирские бани.

Служба бронирования: +7 905 071-21-83 https://shermont-hotel.ru/ Адрес: 652971, Кемеровская область — Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, пгт Шерегеш, ул. Весенняя, 62

ООО «СЗ "УГМК-ШЕРЕГЕШ"»