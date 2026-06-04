Бары ставят на футбол

«Какой такой чемпионат?» — интерес к грядущему мундиалю у российского бизнеса пока слабый: места для поклонников футбола есть, но спрос невелик, и на выручку от мероприятий можно не рассчитывать, рассказали рестораторы. Впрочем, собеседники “Ъ FM” признают, что к финалу чемпионата мира по футболу все еще может измениться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jennifer Gauthier / Reuters Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Чемпионат мира 2026 стартует 11 июня и продлится 39 дней. Мундиаль исторический — 48 участников, среди которых, в частности, команда Узбекистана, 12 групп и 104 матча пройдут сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. И каждая проведет свою церемонию открытия турнира. Среди самых известных хедлайнеров грядущих шоу Кэти Перри и рэпер Future. На дебютный матч турнира Мексика—ЮАР мест почти не осталось, рассказали в лаунж-баре «Руна». “Ъ FM” позвонил туда под видом клиента:

«У нас на втором этаже планируется показ всех мероприятий на проекторе. Также есть VIP-комната: если вы предпочитаете более уединенную атмосферу, там установлен полноценный телевизор, и пространство рассчитано только на один столик. В целом свободные столики еще есть, но на 11 июня их осталось уже крайне мало. Для компаний от восьми человек действует депозит — 2 тыс. руб. с человека и сервисный сбор — 10%. Для небольших компаний, до четырех-пяти человек, депозит не предусмотрен».

Пока западные бренды вводят в меню позиции в честь спортсменов и выпускают мерч, а блогеры обклеивают себя наклейками с футболистами, столица к грандиозному спортивному событию подошла во всеоружии. В Парке Горького с 4 июня открылась фан-зона с огромными экранами под открытым небом. Трансляцию матчей анонсировал и Rutube, о приобретении прав рассказывали в «Газпром-Медиа Холдинге». Сумма сделки не раскрывается, но в 2022-м они обошлись ВГТРК, «Матч ТВ» и «Первому каналу» почти в $40 млн, писал РБК.

Для фанатов наэлектризованной атмосферы с живыми эмоциями матчи ЧМ будут транслировать больше тысячи заведений. Из-за большой разницы во времени многие планируют работать от заката до рассвета. И места пока найти вполне реально, рассказали в «Лига Пап», куда “Ъ FM” также обратился под видом клиента:

«11 июня на матч Мексика—ЮАР, места есть. На игру Нидерланды—Япония, которая пройдет 14 июня, тоже. Если вы надумаете кого-то приплюсовать, то уже некуда будет, нужно сразу определяться с количеством гостей. Бронируют, на 11 уже заказали стол. Мы будем связываться с гостем и предупреждать, что необходимо внести депозит».

Только до play-off смотреть будет особо не на что, сетует сооснователь баров «Ясно», «Сюр» и «Интеллигенция» Никита Фомкин:

«Единственное, что более или менее можно будет показывать, — это вечерние матчи в 22:00. Выбор, конечно, будет небольшой. К полуночи людям в возрасте 30+ уже хочется спать, а смотреть условный матч Англия—Камерун не очень интересно. Будем ждать четвертьфиналов, когда произойдет определенная фильтрация команд. Тогда уже можно будет организовывать вечерние просмотры, может быть, даже в 12 ночи, если будут действительно топовые игоы. А так, конечно, чемпионат мира и связанные с ним заработки пройдут немного мимо нас».

При этом для бизнеса подобные мероприятия — отличный шанс заработать, отмечает Никита Фомкин:

«Только в эти выходные мы проводили показ финала Лиги чемпионов, и у нас во дворе собралось около 100 человек. Единственное, немного промахнулись: матч начался в 18:00, а мы показывали его на проекторе. Не знали, что игра будет так рано — никто раньше не показывал Лигу чемпионов в такое время. Поэтому первый тайм было видно плохо, а второй уже хорошо.

Выручка от этого просмотра составила 250 тыс. руб. — это только прямые продажи во дворе: сидр, пиво и стейки. Дополнительно была выручка из зала, где гости заказывали блюда по основному меню».

Скромные трансляции планирует организовать и ресторатор Вячеслав Ланкин:

«Деликатесов не будет, но что-то интересное в нашем небольшом баре мы все равно постараемся сделать. Россияне не участвуют, многие даже не в курсе, что будет чемпионат, поэтому рассчитываем на минимальный интерес. И будем пробовать работать в таком формате».

Но, например, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе ПМЭФ призвал болеть на ЧМ за Бразилию. Присутствующие его предложение встретили скромными аплодисментами.

Екатерина Вихарева