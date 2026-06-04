Россияне не пострадали при пожаре в отеле в Нью-Дели

Граждане России не пострадали при пожаре в ресторане отеля в Нью-Дели. Об этом «РИА Новости» сообщило посольство России в Индии. В пожаре погиб 21 человек.

«Посольство находится на связи с местными компетентными органами. Российских граждан среди пострадавших нет»,— добавили в диппредставительстве.

Накануне индийские СМИ, в том числе Times of India, писали о пожаре на юге Дели в отеле Flourish Stay B&B. Возгорание началось утром. Среди погибших 18 были иностранцами. С травмами в больницы поступили 13 человек, трое из них — в критическом состоянии. По предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана, который располагался на первом этаже отеля.

После экспертизы пожарные выявили, что в здании не были соблюдены меры противопожарной безопасности. Из-за отключения электричества во время возгорания посетители оказались заблокированы в номерах с электронным замком. Выход с территории отеля также был заблокирован из-за электронных ворот.