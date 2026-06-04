Логинов и Магарилов покинули тренерский штаб хоккейного клуба «Ижсталь»

Тренерский штаб хоккейного клуба «Ижсталь» покинули Альберт Логинов и Сергей Магарилов. О причинах такого решения пресс-служба ижевской команды не сообщает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Альберт Логинов — воспитанник ижевской школы хоккея, бронзовый призер Межнациональной хоккейной лиги. В ноябре 2024 года он стал помощником главного тренера. До этого дважды возглавлял тренерский штаб «Ижстали» — в 2011 году, половину сезона 2020/2021.

Сергей Магарилов — воспитанник воскресенского «Химика». В тренерский штаб «Ижстали» вошел в тренерский штаб после завершения игровой карьеры. С 2021 года являлся тренером вратарей ижевского коллектива.

Напомним, в апреле «Ижсталь» продлила контракт с главным тренером Рамилем Сайфуллиным на два сезона. Под его руководством в марте 2026 года «сталевары» впервые за девять лет вышли в плей-офф ВХЛ. Регулярный чемпионат «Ижсталь» закончила на 13-й строчке.