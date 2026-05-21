«Мираторг» привлечет владельцев пасек в Черноземье к долгосрочному партнерству

Агропромышленный холдинг «Мираторг» расширяет программу контрактного опыления, намереваясь активнее вовлекать частных пасечников в долгосрочное сотрудничество. Работа будет организована в том числе в Белгородской, Курской и Орловской областях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В прошлом году к проекту привлекали лишь единичных владельцев пасек в нескольких регионах, но результаты признаны удачными. В нынешнем сезоне географию расширили практически на все территории, где компания занимается растениеводством. Уточняется, что инициатива направлена на создание модели, при которой развитие аграрного сектора сочетается с сохранением природных ресурсов и защитой интересов пчеловодов. «Мираторг» фокусируется на максимальной безопасности опылителей: информирует пчеловодов о защитных мероприятиях, строго соблюдает графики обработок и использует современные препараты с низким классом опасности для медоносных пчел.

С 2025 года холдинг развивает собственную промышленную пасеку в Пристенском районе Курской области, где содержится около 300 пчелосемей породы карника. В компании отмечают, что контрактное опыление позволяет пасечникам получить стабильный сезонный заработок, а агропредприятиям — повысить урожайность и качество семян.

В апреле стало известно, что за 2025 год ООО «Мираторг-Курск» (юрлицо агрохолдинга) потеряло 2 млрд руб. прибыли.

