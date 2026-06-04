В Оренбурге утвердили новую кандидатуру на должность первого замглавы города

Депутаты оренбургского городского совета единогласно выбрали Руслана Магомедова на должность первого заместителя главы города. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании.

С мая 2024 года этот пост занимал Вячеслав Объедков, об отставке которого стало известно две недели назад. До прихода в администрацию он работал врачом в областной больнице, затем возглавлял больницу в Медногорске. В 2025 году Объедков стал и.о главы города, поскольку Сергей Салмин (экс-глава Оренбурга) на тот момент находился в отпуске. После того, как с ним расторгли договор, с 19 мая исполнять обязанности первого замглавы начал Руслан Магомедов.

Ранее Магомедов работал оперуполномоченным в отделе по борьбе с терроризмом. Бывший правоохранитель много лет боролся и с экономическими преступлениями на объектах железнодорожного и воздушного транспорта в регионе.

С 2019 года он стал начальником полиции, замначальника УМВД России по Оренбургской области. Однако через два года его уволили из-за «утраты доверия» после проверки по сведениям о доходах. Тогда Магомедов отправился в суд, чтобы оспорить это решение: он заявил, что его уволили незаконно, а саму проверку провели не до конца. В 2022 году дело удалось выиграть и восстановиться на прежнюю должность.

Вскоре начальник полиции отправился на пенсию, однако к 2025 году он начал управлять аппаратом администрации Оренбурга. За это время Руслан Магомедов проводил личные приемы граждан, вручал награды, участвовал в акциях и посещал торжественные мероприятия города.

Яна Вежлева