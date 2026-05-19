Обязанности первого заместителя главы Оренбурга возложены на Руслана Магомедова

Со вторника, 19 мая, обязанности первого заместителя главы Оренбурга исполняет заместитель главы Оренбурга — руководитель аппарата администрации Оренбурга Руслан Магомедов. Об этом сообщает администрация города.

В ведомстве уточняют, что 18 мая был расторгнут трудовой договор с первым заместителем главы Оренбурга Вячеславом Объедковым.

Вячеслав Объедков работал в администрации Оренбурга с конца мая 2024 года. До этого он был главным врачом городской больницы Медногорска.

С декабря 2025 года Руслан Магомедов работает руководителем аппарата администрации (с полномочиями заместителя главы). До перехода в администрацию он строил свою карьеру в полиции. С 2019 года он был заместителем начальника УМВД России по Оренбургской области — начальником полиции.

Руфия Кутляева