Минфин Башкирии попросил бизнес авансировать налоговые платежи

Министерство финансов Башкирии в прошлом году попросило крупнейших налогоплательщиков республики авансировать налоги на прибыль, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на заявления исполняющей обязанности главы минфина Светланы Малинской на заседании бюджетного комитета Курултая.

По мнению госпожи Малинской, авансирование платежей позволило сократить дефицит бюджета с 27 млрд до 5,6 млрд руб. «В прошлом году мы, чтобы нивелировать невозможность обеспечения первоочередных социально значимых расходов, обращались к ряду организаций, которые нам проавансировали налог на прибыль, понимая текущую ситуацию. Это позволило нам нивелировать негативные последствия. И мы смогли год закрыть с дефицитом 5,6 млрд», — рассказала министр (цитата по «РБК Уфа»).

Член парламентского комитета по бюджетной, налоговой и инвестиционной политике и имущественным отношениям Рустем Ахунов заметил, что крупный бизнес в прошлом году переплатил налог на прибыль авансом почти на 30 млрд руб., что, по его мнению, вызывает опасения за пополнение бюджета в будущем. Глава минфина возразила, что министерство вынуждено балансировать между сокращением доходов и ростом социальных расходов, особенно — на выплаты участникам СВО и зарплаты бюджетникам. Кроме того, необходимо сдерживать рост государственного долга, ответила Светлана Малинская.

В 2025 году налог на прибыль принес бюджету Башкирии 68,9 млрд руб. Эта цифра оказалась на 2,1% ниже запланированных значений и на 5,5% ниже, чем годом ранее. Доля налога на прибыль организаций в структуре собственных доходов регионального бюджета сократилась до 29,3%, а главным источником пополнения казны стали сборы с доходов граждан.

Идэль Гумеров