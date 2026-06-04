В этом году КамАЗ сократил инвестиционный портфель втрое

КамАЗ принял решение сократить инвестиционный портфель на фоне снижения рынка грузовиков. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор компании Сергей Когогин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, за первые четыре месяца этого года рынок грузовиков сократился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными проблемами господин Когогин назвал избыточные складские запасы иностранных производителей и возврат техники лизинговым компаниям.

По словам гендиректора КамАЗа, компания приостановила новые проекты и сосредоточилась на ремонте оборудования, зданий и сооружений. Из-за этого инвестиционный бюджет сократился в три раза. Также КамАЗ остановил часть исследований и разработок, связанных с долгосрочными проектами.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года чистый убыток КамАЗа по международным стандартам финансовой отчетности составил 42,96 млрд руб.

Анна Кайдалова