Чистый убыток КамАЗа по МСФО за 2025 год составил почти 43 млрд рублей

По итогам прошлого года чистый убыток КамАЗа по международным стандартам финансовой отчетности составил 42,96 млрд руб. Годом ранее компания демонстрировала прибыль в 731 млн руб., следует из документа, опубликованного компанией.

Выручка снизилась с 393,7 млрд руб. в 2024 году до 382,1 млрд руб. в 2025-м. Операционный убыток компании составил 17,1 млрд руб. против прибыли в 22,8 млрд руб. в 2024 году.

В прошлом году убыток до налогообложения составил 45,9 млрд руб., тогда как в 2024-м компания получала прибыль в 3,5 млрд руб.

Ранее генеральный директор Сергей Когогин сообщил, что в 2026 году компания надеется «выйти в ноль».

