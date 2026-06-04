Беглов заявил, что атака БПЛА никак не отразилась на ПМЭФ

Атака беспилотников на Санкт-Петербург в ночь на 3 июня никак не помешала проведению Петербургского международного экономического форума. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Никак не отразилась. Мы решили все вопросы, отбили эту атаку», — сказал чиновник «Интерфаксу».

Прошлой ночью в нескольких районах города, в том числе в Кронштадте, была повреждена инфраструктура, сообщали власти. Пострадали четыре человека. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что всего на подлете к городу сбили 59 дронов.

ПМЭФ стартовал в Петербурге накануне, форум продлится до 6 июня.