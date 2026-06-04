В Калининградской области раскрыли схему мошенничества с жильем детей-сирот

В Калининградской области троим местным жителям предъявлены обвинения по делу об организованном мошенничестве с жильем для детей-сирот, хищении социальных выплат и похищении человека. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурантов дела о мошенничестве с жилищными сертификатами для сирот отправили под стражу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фигурантов дела о мошенничестве с жилищными сертификатами для сирот отправили под стражу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, с 2022 по май 2026 года фигуранты подыскивали граждан из числа детей-сирот и предлагали им помощь в оформлении жилищных сертификатов и покупке недвижимости. После этого потерпевшим показывали дом в Гвардейском районе, принадлежавший одной из соучастниц схемы, и убеждали приобрести его за счет государственной выплаты.

Следователи считают, что после перечисления бюджетных средств обвиняемые вводили потерпевших в заблуждение и оформляли сделки по продаже жилья третьим лицам. Деньги от последующей реализации недвижимости владельцам не возвращались.

На данный момент установлены трое потерпевших. В двух случаях, по данным следствия, преступление было доведено до конца. Еще одну сделку удалось предотвратить после проверки документов специалистами центра социальной поддержки населения, которые выявили несоответствие жилья установленным требованиям.

Ущерб бюджету Калининградской области оценивается более чем в 5 млн рублей, а потерпевшим, по данным следствия, причинен ущерб на сумму около 5,6 млн рублей.

Кроме того, следствие установило, что в 2023 году один из потерпевших пытался вернуть свои деньги. По версии правоохранителей, обвиняемые силой посадили мужчину в автомобиль, вывезли в безлюдное место и угрожали расправой ему и его малолетней дочери.

Фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая мошенничество, похищение человека и незаконное получение социальных выплат. Двое обвиняемых заключены под стражу, третьей фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Матвей Николаев