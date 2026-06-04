Александр Беглов заявил, что атака дронов не нарушила график ПМЭФ-2026

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что ночная атака беспилотников на город не оказала никакого влияния на проведение мероприятия. По его словам, угроза была оперативно нейтрализована, а все запланированные встречи и сессии идут по расписанию, сообщает «Интерфакс»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По его словам, угроза была оперативно нейтрализована

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По его словам, угроза была оперативно нейтрализована

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Нет, никак не отразилась. Мы решили все вопросы, отбили эту атаку»,— подчеркнул глава города.

Заявление прозвучало на фоне массированного налета БПЛА в ночь на 3 июня, когда в нескольких районах Петербурга, включая Кронштадт, Кировский и Красносельский, были зафиксированы прилеты. Информация о пострадавших и повреждении объектов инфраструктуры подтвердилась, однако городские власти уточнили, что на форуме, открывшемся утром 3 июня, это не сказалось.

Кирилл Конторщиков