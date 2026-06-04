Во время ПМЭФ аренда жилья в Петербурге подорожала на 12%

Средняя стоимость краткосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге во время Петербургского международного экономического форума выросла на 12% по сравнению с последней неделей мая. Об этом сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру». В дни проведения ПМЭФ средняя цена аренды составляет 5 730 рублей за сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цены на аренду жилья в Петербурге во время ПМЭФ выросли на 12%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Цены на аренду жилья в Петербурге во время ПМЭФ выросли на 12%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом на праздничные выходные с 12 по 14 июня ставки еще выше — в среднем 6 500 рублей за ночь. По данным сервиса, на период форума в городе уже забронировано около 70% доступного жилья. Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры.

Аналитики отмечают, что по сравнению с прошлогодним Петербургским международным экономическим форумом стоимость аренды снизилась примерно на 6%.

В целом Санкт-Петербург остается самым популярным направлением для бронирования жилья в июне. В тройку лидеров также входят Москва и Сочи. Средняя стоимость аренды жилья в Северной столице в июне составляет 6 070 рублей за сутки, что на 1% выше показателя прошлого года.

Матвей Николаев