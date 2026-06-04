Песков заявил, что Путин продолжает регулярно играть в хоккей

Президент России Владимир Путин продолжает играть в хоккей. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да. Президент продолжает играть»,— сказал господин Песков. Так пресс-секретарь прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова о том, что он недавно вместе с президентом выходил на лед.

Господин Фетисов рассказывал, что российский президент «влюбился в эту игру» из-за новых ощущений и «возможности переключиться». Чемпион играет с президентом в одной пятерке в команде «Легенды хоккея». Кроме того, по рассказам спортсмена, Владимир Путин любит после матча оставаться с хоккеистами и «обсуждать всякие темы».