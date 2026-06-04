Сотрудницу банка осудят в Новосибирске за хищение денег со счетов клиентов

Карасукский райсуд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении сотрудницы банка, обвиняемой в краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ) средств клиентов. Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает облпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, сотрудница банка в Карасуке имела доступ к счетам клиентов с возможностью проведения операций без получения согласия владельцев счетов. С октября 2024-го по октябрь 2025 года, установили правоохранители, фигурантка дела перевела со счетов клиентов суммы от 300 руб. до 300 тыс. руб.

От действий злоумышленницы пострадали 26 человек. Ущерб превысил 1,6 млн руб. Уточняется, что счета, с которых мошенница переводила себе деньги, длительное время не использовались.

Александра Стрелкова