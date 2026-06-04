Напавшему на студентов БГМУ подростку продлили арест

Подростку, напавшему с ножом на иностранных студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, продлили арест в СИЗО до 7 августа, сообщает UTV со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», инцидент произошел вечером 7 февраля. Девятиклассник с ножом вошел в общежитие БГМУ, расположенное на улице Репина в Уфе, и ранил троих студентов из Индии, двух полицейских, а затем себя. Управление СКР по Башкирии возбудило в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ). По требованию прокуратуры республики было возбуждено еще одно уголовное дело — по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц его школы и органов системы профилактики безнадзорности.

Майя Иванова