Роспотребнадзор проверит воду в Сертолово после жалоб жителей

Специалисты взяли пробы воды в доме №5 по Парковому проезду в Сертолово. Ранее жители неоднократно жаловались на ее качество. Интересно то, что утром на стенде ведомства на ПМЭФ система мониторинга показывала по этому адресу норму, сообщает 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жалобы от жителей поступали весной этого года

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Жалобы от жителей поступали весной этого года

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В случае выявления нарушений Роспотребнадзор пообещал принять меры. Водопроводные сети в Сертолово обслуживает частная компания, а не государственный «Леноблводоканал». Жалобы от жителей поступали прошлой осенью и в конце мая.

Кирилл Конторщиков