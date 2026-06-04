Дмитрий Яковлев вернулся в «Кузбасс» победителем Кубка арабских чемпионов

В «Кузбасс», выступающий в российской волейбольной Суперлиге, вернулся диагональный Дмитрий Яковлев. О подписании контракта сообщила пресс-служба кемеровского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Дмитрий Яковлев уже играл за «Кузбасс» в сезоне 2023/2024, после чего отправился на Ближний Восток. В Кемерово он вернулся с титулом обладателя Кубка арабских чемпионов, который завоевал вместе с египетским «Замалеком». Это не первый зарубежный титул российского волейболиста. В 2018 году он выигрывал Суперкубок Болгарии в составе «Нефтохимика».

«Яковлев в “Кузбассе” станет напарником легионера из Греции Димитриса Мухлиаса»,— говорится также в сообщении. Как писал «Ъ-Сибирь», после завершения сезона 2025/2026 на 14-м месте в Суперлиге «Кузбасс» подписал двух легионеров — Димитриса Мухлиаса и сербского доигровщика Данилу Павловича.

Валерий Лавский