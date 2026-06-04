Счетная палата разъяснила разницу между федеральной и региональной доплатами к пенсии

Зампред Счетной палаты Галина Изотова на ПМЭФ-2026 объяснила механизм социальных доплат неработающим пенсионерам. Федеральная доплата повышает доход до общероссийского минимума в 16 288 рублей, региональная — до местного прожиточного минимума, если он выше федерального. На федеральные выплаты в этом году заложено более 129 млрд рублей, сообщили РИА Новости

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О разнице в доплатах рассказала зампред Счетной палаты Галина Изотова

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ О разнице в доплатах рассказала зампред Счетной палаты Галина Изотова

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Федеральная доплата — это базовая гарантия для всех. А региональная — надбавка сверху для тех, кто живет в регионах с высоким прожиточным минимумом»,— пояснила госпожа Изотова.

В Петербурге региональный прожиточный минимум традиционно выше федерального, поэтому большинство получателей доплаты в городе получают именно региональную надбавку.

Кирилл Конторщиков