4 июня в Петербурге ожидается жара и грозы
В четверг, 4 июня, в Санкт-Петербурге сохранится теплая погода. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, воздух прогреется до +22…+24 градусов. Однако местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление в течение суток не изменится, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Синоптики подчеркнули, что нынешний ПМЭФ будет теплым
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Погода соответствует прогнозам синоптиков, обещавших комфортные условия на время ПМЭФ-2026.