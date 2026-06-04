4 июня в Петербурге ожидается жара и грозы

В четверг, 4 июня, в Санкт-Петербурге сохранится теплая погода. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии, воздух прогреется до +22…+24 градусов. Однако местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление в течение суток не изменится, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синоптики подчеркнули, что нынешний ПМЭФ будет теплым

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Синоптики подчеркнули, что нынешний ПМЭФ будет теплым

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Погода соответствует прогнозам синоптиков, обещавших комфортные условия на время ПМЭФ-2026.

Кирилл Конторщиков