Из-за атаки БПЛА на Крым задерживаются 13 поездов

Из-за приостановки движения железнодорожного транспорта в связи с беспилотной опасностью 13 поездов задерживаются на крымском направлении. Об этом сообщил оператор пассажирских перевозок на полуостров «Гранд Сервис Экспресс».

Задерживаются на два-четыре часа поезда:

№316 Адлер — Симферополь отправлением 3 июня;

№025 Минеральные Воды — Симферополь отправлением 3 июня;

№092 Москва — Севастополь отправлением 2 июня;

№463 Москва — Феодосия отправлением 2 июня;

№028 Москва — Симферополь отправлением 3 июня;

№179 Санкт-Петербург — Евпатория отправлением 2 июня;

№078 Симферополь — Санкт-Петербург отправлением 3 июня;

№174 Евпатория — Москва отправлением 3 июня;

№092 Симферополь — Москва отправлением 3 июня;

№098 Симферополь — Москва отправлением 4 июня;

№076 Симферополь — Омск отправлением 4 июня.

«Время задержки в пути может измениться, — отметили в компании. — Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации».

МЧС объявило о беспилотной опасности в Крыму вечером 3 июня. В ночь на четверг было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Ночью при ударе ВСУ по Симферополю погибли три человека, еще семь получили ранения.