GloraX планирует застроить левобережную часть Омска за 100 млрд рублей

Девелоперская компания GloraX займется комплексной застройкой левого берега Иртыша в Омске. Соглашение об этом директор компании Александр Андрианов подписал с омским губернатором Виталием Хоценко в ходе Петербургского международного экономического форума.

Согласно документу, новый микрорайон займет территорию в 48 га в районе ул. Конева и 3-го Островского переулка. Там планируется построить 340 тыс. кв. м жилья. Планируемый объем инвестиций — около 100 млрд руб.

Компания GloraX была создана в Санкт-Петербурге в 2014 году. В настоящее время работает в 11 регионах, среди которых Омская область — единственный сибирский. По итогам марта 2026 года объем текущего строительства GloraX достиг 837 тыс. кв. м жилой площади.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее господин Хоценко подписал соглашение с агропромышленной группой «Продо», которая планирует инвестировать 2,9 млрд руб. в модернизацию производственных мощностей ОАО «Омский бекон» и сибирской птицефабрики.

Валерий Лавский