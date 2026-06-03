«Продо» вложит в модернизацию производственных площадок в Омске 2,9 млрд рублей

Агропромышленная группа «Продо» планирует инвестировать 2,9 млрд руб. в модернизацию производственных мощностей ОАО «Омский бекон» и сибирской птицефабрики. Соответствующее соглашение с правительством региона компания подписала на ПМЭФ, сообщил в Max глава Омской области Виталий Хоценко.

На территории региона работают семь предприятий группы «Продо»: ОАО «Омский бекон», ОАО «Птицефабрика Сибирская», ООО «Продо зерно», ООО «Продо зерно комбикорма», ООО «Продо зерно элеватор», транспортная и тепловая компании.

Группа «Продо» создана в 2004 году. Согласно ЕГРЮЛ, 75% уставного капитала принадлежат Андрею Городилову, еще 25% — Ирине Панченко. Бизнес включает полный производственный цикл от производства сырья до реализации готовой продукции. Группа выпускает продукты из мяса и птицы, колбасные изделия, охлажденные и замороженные полуфабрикаты и мясные деликатесы. Крупнейшие бренды «Продо» — «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «Ясная горка», «Черный кабан» и др.

Лолита Белова