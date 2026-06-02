США впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ
Делегация США примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Визит официальных американских представителей такого уровня на форум станет первым за восемь лет, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам господина Ушакова, американских представителей возглавит руководитель комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук–младший. «Я бы сказал, где-то на таком уровне американцы отсутствовали с 2017–2018 годов», — сообщил помощник президента (цитата по «РИА Новости»).
Господин Кук выступит на тематической сессии «Россия и США. Диалог культур», отметил господин Ушаков. Как ожидается, на ней также выступят худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
ПМЭФ в 2026 году проходит с 3 по 6 июня. Сегодня Родни Кук посетил киностудию «Ленфильм». Там в рамках культурной программы форума проходит показ российских и американских анимационных фильмов «Гуманитарный мост» инклюзивного киноклуба «(Не) такой как все».