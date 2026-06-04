Правящая в Южной Корее Демпартия победила на местных выборах

На выборах в регионах и муниципалитетах Южной Кореи, по предварительным данным, убедительную победу одерживает Демократическая партия «Тобуро» (ДП), сообщает в четверг агентство «Рёнхап». Тем самым правящая партия отыгралась за сокрушительное поражение от оппозиционной Партии народной власти («Сила народа») на предыдущих местных выборах.

По предварительным подсчетам Национальной избирательной комиссии (NEC), ДП выигрывает 13 из 16 постов мэра и губернатора. Основной их конкурент на этих выборах партия «Сила народа» может выиграть две таких ключевых позиции. В Сеуле Чон Вон О из ДП опережает действующего мэра О Се Хуна из «Силы народа», набрав 64% по состоянию на 3:30 по местному времени. Результат говорит о резком повороте в настроениях избирателей — четыре года назад 12 из 17 значимых должностей остались за «Силой народа».

Кроме того, на кону стояли 16 мест в управлении образованием, 227 глав местных органов власти и около 4 тыс. мандатов местных советов. Также разыграны 14 мест в парламенте от регионов на дополнительных выборах, 13 из которых ранее были заняты правящей партией.

Подсчет голосов не закончен, но фиксируется преимущество ДП, которое, вероятно, укрепит мандат правительства на проведение реформ. Вместе с тем нанесен удар по «Силе народа», которая борется за восстановление поддержки консерваторов после свержения бывшего президента Юн Сок Ёля, отмечает агентство. В феврале он был приговорен к пожизненному заключению за попытку захвата власти через введение военного положения, после чего подал апелляционную жалобу.

Оппозиция получила возможность опротестовать результаты выборов из-за беспрецедентной нехватки бюллетеней на 14 избирательных участках в Сеуле. Приостановка голосования привела к тому, что некоторые избиратели, как сообщается, ушли, не проголосовав. «Сила народа» призвала NEC немедленно прекратить подсчет голосов и при необходимости провести повторное голосование.

Эрнест Филипповский