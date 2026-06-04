Палата представителей поддержала ограничения полномочий Трампа в войне с Ираном

Палата представителей США смогла принять резолюцию, которая обязывает президента страны Дональда Трампа завершить конфликт с Ираном либо добиться одобрения Конгресса на продолжение войны. Документ одобрен голосами демократов и четырех республиканцев. 22 мая рассмотрение этого вопроса в Палате представителей было отложено из-за позиции республиканцев, которым не хватало голосов для отклонения резолюции.

Как сообщает The New York Times (NYT), в дальнейшем лидерам Республиканской партии не удалось добиться прогресса в привлечении сторонников, поскольку конфликт затянулся, а Трамп практически не продвинулся в его прекращении. Кроме того, демократы применили положение о военных полномочиях, требующее рассмотрения подобных мер в течение ограниченного периода времени.

Резолюция о военных полномочиях была принята 215 голосами против 208 и направлена в Сенат. Голосование в Палате представителей стало первым шагом на сложном пути к окончательному принятию резолюции. Сенат должен рассмотреть ее примерно в течение двух с половиной недель. Как напоминает NYT, даже если документ будет принят обеими палатами Конгресса, «его юридическая сила останется неопределенной», так как резолюция потребует подписи Трампа или голосования двух третей голосов в обеих палатах Конгресса для преодоления вето.

Влад Никифоров, Иркутск