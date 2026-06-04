Депутат немецкой «АдГ» назвал цель визита в Россию

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прибыла делегация крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Зампред фракции АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер пояснил, что депутаты прилетели, чтобы обсудить работу немецких компаний в России.

«Мы здесь, чтобы посмотреть, как обстоят дела у наших немецких компаний. У нас по-прежнему остается около 1,5 тыс. немецких компаний в России, и цель, конечно, состоит в том, чтобы вновь сделать условия для этих компаний более благоприятными»,— сказал господин Фронмайер ТАСС.

По словам политика, немецкий автопром заинтересован в возвращении на российский рынок. Он также добавил, что поддержание хороших отношений между Берлином и Москвой находится в интересах граждан Германии.

Во время визита в Россию Маркус Фронмайер встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Позднее господин Фронмайер призвал восстановить работу газопровода «Северный поток».