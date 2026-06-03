В Екатеринбурге создали на предприятиях 1,5 тысячи рабочих мест за год

На промышленных предприятия Екатеринбурга за 2025 год создали 1 513 рабочих мест, следует из доклада директора департамента промышленной и инвестиционной политики мэрии Евгения Копеляна для комиссии гордумы по экономическому развитию о состоянии и динамике промышленного производства в городе (имеется в распоряжении «Ъ-Урал»). Согласно документу, лидерами в этом направлении стали машиностроительный завод имени М.И. Калинина (245), Уральский завод гражданской авиации (178), «Уралметаллургмонтаж 2» (151) и «Уралтрансмаш» (108).

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«За прошлый год на промышленных предприятия Екатеринбурга было модернизировано 2 375 рабочих мест»,— отметил в докладе чиновник.

По данным господина Копеляна, в Екатеринбурге работают 311 промышленных организаций, из них 238 относятся к обрабатывающим производствам. Число занятых в индустриальном секторе по сравнению с 2024 годом увеличилось на 5,8% до 102 тыс. человек, размер среднемесячной заработной платы на предприятиях обрабатывающей промышленности достиг 123,3 тыс. руб. (превысила среднегородской уровень на 5,9%).

В этом же документе чиновник указал, что за год в Екатеринбурге увеличилась доля убыточных промышленных организаций с 14,6% в 2024 году до 22,5%. Евгений Копелян пояснил, что рост показателя «свидетельствует о повышении операционной нагрузки на предприятия в условиях роста стоимости кредитных ресурсов и затрат на оплату труда».

Василий Алексеев