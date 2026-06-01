Кравцов заявил об отсутствии утечек в первый день ЕГЭ

Первые единые государственные экзамены (ЕГЭ) прошли без утечек экзаменационных материалов. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Сегодня школьники сдавали экзамены по истории, литературе и химии.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Общее количество школьников, которые сдавали эти три предмета, более 231 тыс. человек. Экзамен прошел без сбоев, организованно»,— заявил министр (цитата по «Интерфакс»). По его словам, проведение ЕГЭ находится на постоянном контроле Минпросвещения. Система образования готова к проведению единого государственного экзамена, подчеркнул Сергей Кравцов. Министр напомнил, что результаты трех проведенных сегодня экзаменов выпускники получат 12–13 июня.

4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку и математике базового и профильного уровней. 11 июня выпускники сдадут обществознание и физику, 15 июня — биологию, географию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 18 и 19 июня пройдет экзамен по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22–25 июня выделены для резервных дней сдачи экзамена, а 8 и 9 июля — для пересдачи одного из предметов.