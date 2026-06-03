До 12 выросло число пострадавших при ударе по автобусу в ДНР

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево в ДНР увеличилось до 12. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса республики в Telegram-канале. До этого было известно об 11 раненых и семи погибших.

Минтранс опубликовал полный список имен пассажиров, которые ехали на автобусе «Подольск — Симферополь». Среди пострадавших есть несовершеннолетний — мальчик 2016 года рождения. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

Дрон ударил по автобусу сегодня утром. ЧП случилось в городе Енакиево. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.