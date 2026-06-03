Захарова призвала не втягивать страны Персидского залива «в разрушительную войну»

В МИД России обеспокоены возобновлением ударов между США и Ираном в зоне Персидского залива, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она предупредила, что это может привести к эскалации конфликта в регионе.

«Важно не допустить дальнейшего втягивания региона в разрушительную войну. Считаем категорически неприемлемыми удары по сугубо гражданской инфраструктуре»,— указано в заявлении госпожи Захаровой (цитата по сайту МИД).

Мария Захарова призвала США и Иран устранять разногласия политико-дипломатическими методами. В МИД России готовы способствовать процессу урегулирования ситуации, подчеркнула представитель ведомства.

В ночь на 3 июня Иран ударил по базам США в Кувейте и Бахрейне, а также по судну вблизи Ормузского пролива. Атаке подвергся в том числе аэропорт Кувейта. Погиб один человек, более 60 пострадали. Атака Ирана стала ответом на ракетный удар США по танкеру под флагом Ботсваны, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе.

О переговорном процессе между Ираном и США — в материале «Ъ» «Ормуз необходимый, но недостаточный».