К юбилею Ленобласти федеральный центр даст денег на 14 объектов
Федеральный центр согласовал софинансирование 14 объектов к 100-летию Ленинградской области — меньше, чем регион подавал в первоначальной заявке. Параллельно за счет областного бюджета только в Гатчине отремонтируют 113 объектов. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Александр Дрозденко вручил Сергею Нарышкину знак отличия «За заслуги перед Ленинградской областью»
Фото: Ева Аджигитова
В правительстве Ленобласти состоялось заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию региона с участием губернатора Александра Дрозденко, председателя оргкомитета, директора Службы внешней разведки РФ, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, замминистра культуры РФ Жанны Алексеевой и других официальных лиц. Как заявил губернатор Дрозденко, в финальном списке объектов, на которые будет выделено федеральное софинансирование, оказались: большой амбар в Ивангородской крепости, шлюзы и каналы в Шлиссельбурге, губернаторский лицей, школа на 1175 мест в Гатчине, реставрация здания архива в Выборге и другие объекты.
Среди прочего глава региона назвал ледовую арену в Сосновом Бору, возводимую на паритетных началах с «Росатомом». Отдельно господин Дрозденко выделил Гатчину — там приведут в порядок 113 объектов. Однако остаются и проблемные точки. Господин Дрозденко обратил внимание федеральных коллег на «запущенное» здание Центрального военно-морского архива напротив Гатчинского дворца и выразил надежду хотя бы на фасадную реставрацию силами пользователя.