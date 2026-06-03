К юбилею Ленобласти федеральный центр даст денег на 14 объектов

Федеральный центр согласовал софинансирование 14 объектов к 100-летию Ленинградской области — меньше, чем регион подавал в первоначальной заявке. Параллельно за счет областного бюджета только в Гатчине отремонтируют 113 объектов. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дрозденко вручил Сергею Нарышкину знак отличия «За заслуги перед Ленинградской областью»

Фото: Ева Аджигитова Александр Дрозденко вручил Сергею Нарышкину знак отличия «За заслуги перед Ленинградской областью»

Фото: Ева Аджигитова

В правительстве Ленобласти состоялось заседание оргкомитета по подготовке к 100-летию региона с участием губернатора Александра Дрозденко, председателя оргкомитета, директора Службы внешней разведки РФ, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, замминистра культуры РФ Жанны Алексеевой и других официальных лиц. Как заявил губернатор Дрозденко, в финальном списке объектов, на которые будет выделено федеральное софинансирование, оказались: большой амбар в Ивангородской крепости, шлюзы и каналы в Шлиссельбурге, губернаторский лицей, школа на 1175 мест в Гатчине, реставрация здания архива в Выборге и другие объекты.

Среди прочего глава региона назвал ледовую арену в Сосновом Бору, возводимую на паритетных началах с «Росатомом». Отдельно господин Дрозденко выделил Гатчину — там приведут в порядок 113 объектов. Однако остаются и проблемные точки. Господин Дрозденко обратил внимание федеральных коллег на «запущенное» здание Центрального военно-морского архива напротив Гатчинского дворца и выразил надежду хотя бы на фасадную реставрацию силами пользователя.

Ева Аджигитова